نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معونة الملك سلمان بن عبد العزيز لمستفيدي الضمان 1443 في المقال التالي
معونة الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بضرورة بصرف قيمة المعونة المالية لجميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وتصل قيمة المعونة للمواطنين بمبلغ 1000 ريال للفرد العائل و500 ريال للفرد للتابع، ويتم الصرف من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حساب كل مستفيد خلال الساعات القليلة القادمة، علي أن يتم الصرف وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التسجيل في معونة الضمان الاجتماعي، ويستطيع جميع المستفيدين الاستعلام عن نزول المعونة من خلال الحساب البنكي الخاص بكل مستفيد، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن معونة الملك سلمان بن عبد العزيز.
معونة الملك سلمان بن عبد العزيز
من المنتظر أن يتم إيداع مبالغ المعونة التي تم تحديدها من جانب الوزارة والتي تصل إلى أكثر من ملياري ريال يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل سريع خلال الساعات القادمة، ومن المتعارف عليه أن قيمة المعونة يتم صرفها وفق الشروط التالية:
- يشترط أن يكون الشخص المستفيد مسجلًا في معونة الضمان المطور سواء كان القديم أو الجديد.
- أن يكون الفرد المتقدم من حاملي للجنسية السعودية.
- ألا يكون لدي المستفيد عقار مسجل باسمه.
- يشترط ألا يكون الراتب الشهري للمستفيد يزيد عن مبلغ 3000 ريال سعودي.
- تشترط الوزارة أن يكون المواطن متواجد داخل المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر قبل الموعد الخاص بصرف المعونة.
الاستعلام عن معونة الضمان
يتوفر للمواطنين الاستعلام عن منحة الضمان الملكية لمستفيدي الضمان ولجميع الأسر الفقير بواسطة الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية، ويتم التعرف علي قيمة المعونة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى منصة الاستعلام التالية: مكرمة الضمان.
- النقر علي الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية.
- النقر علي تبويب (حسابي).
- إدخال رقم السجل المدني والرقم الخاص بالضمان في المكان المخصص لذلك.
- ثم النقر علي عرض التفاصيل.
- تقوم المنصة بعرض تفاصيل الإيداعات الجديدة والتي سيكون من بينها مبلغ معونة المكرمة الملكية.
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