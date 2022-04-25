نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|| إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 بأكثر من ملياري ريال للمستفيدين اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم التوجيه بصرف أو إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك بعد انتظار دام طويلاً من جانب مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمستفيدين من الضمان المطور، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور، إلى جانب توضيح كم المبلغ المستحق من معونة رمضان لعائل الأسرة والتابع، وما هي قيمة المكرمة الملكية هذا العام.

إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” اليوم الاثنين بتاريخ 24 رمضان 1443هـ عن صدور توجيهاً ملكياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بصرف ونزول مكرمة الضمان الاجتماعي أو صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فمن تم قبوله في الضمان المطور، سيتم صرف المعونة له خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد أوضحت الوكالة أنه سيتم صرف معونة رمضان لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي مقدرةً بمبلغ 1000 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 500 ريال لكل تابع من التابعين، وقد تم الإعلان عن ذلك بعد مطالبات عديدة من جانب مستحقي المعاشات الضمانية، حيث استمروا خلال الفترة الماضية يطالبون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصرف مكرمة الضمان الاجتماعي لهم خلال شهر رمضان.

حيث تساهم المكرمة الملكية أو معونة شهر رمضان في تلبية متطلبات عيد الفطر المبارك، وذلك لأنه يتم صرفها بشكل دائم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ومن المنتظر في الوقت الحالي إيداع معونة رمضان المقدرة بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بصورة مباشرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن يرغب في الإطلاع على المبلغ المستحق له من المكرمة الملكية، يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى حسابه البنكي والإطلاع على المبلغ المودع اليوم.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

تتيح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل في الضمان المطور لكل من يرغب في ذلك سواء انطبقت عليه شروط التقديم أم لا عن طريق تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa)، وبعد الانتهاء من التقديم، تقوم الوزارة بدراسة الطلب المقدم لمعرفة هل تنطبق معايير الاستحقاق على الطلب أم لا، ووفقاً لذلك يتم تحديد التأهل أو عدمه.