نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان اليوم بأمر الملك معونة شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه الملك سلمان اليوم بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان بشكل عاجل صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث أعلن أحمد الراجحي عن إيداع معونة الضمان بأمر الملك في حسابات المستفيدين اليوم 24 رمضان 1443، بواقع 2.2 مليار ريال سعودي، وفيما يلي نتعرف على قيمة المكرمة الملكية والشروط التي تلزم للحصول عليها.

عاجل صرف المكرمة الملكية

رسميًا نزلت المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بأمر الملك، وتعد من المبادرات المقدمة من خادم الحرمين، فهي عبارة عن إكرامية تمنح لمستفيدي الضمان من الأسر الفقيرة والمحتاجة لسد كافة احتياجاتهم الأساسية، ولقد حددت وزارة الموارد القيمة الخاصة بالمكرمة الملكية، وإليكم هذه القيمة وهي كالآتي:

الأسرة التي تتكون من فرداً واحداً المبلغ المقدر لها 1,000 ريالاً سعودياً.

الأسرة التي تتكون من اثنين المبلغ المقدر لها 1500 ريالاً سعودياً.

الأسرة التي عدد أفرادها ثلاثة المبلغ الخاص بها 2,000 ريالاً سعودياً.

بأكثر من ملياري ريال .. #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.https://t.co/kxr0wEGaG3#واس pic.twitter.com/ubKhlA1Qtn — واس الأخبار الملكية (@spagov) بأكثر من ملياري ريال .. #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.https://t.co/kxr0wEGaG3#واس pic.twitter.com/ubKhlA1Qtn — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 25, 2022

موعد صرف معونة الملك للضمان

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

إن الملك السعودي قد أعلن اليوم بأنه ميعاد الصرف لمنحة المكرمة الملكية للأشخاص الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور والقديم هو اليوم 25/4/2022 حيث وجه جلاله الملك سلمان بإيداع معونة شهر رمضان للمستفيدين بحساباتهم البنكية، وقد أبانت وزارة الموارد من قبل الشروط اللازمة لاستحقاق مكرمة الضمان والشرط كالاتي.

الشروط التي تلزم لصرف المكرمة الملكية” معونة الضمان”

لقد تم التحديد لبعض الشروط من وزارة الموارد خاصة بصرف إكرامية الملك للأشخاص المستفيدين من الضمان، وإليكم هذه الشروط التي لو أخل بأي شرط منها يسقط حق الشخص بصرفها وهي كالآتي:

بالطبع أولاً ضرورة كون الشخص مستفيد من الضمان بنوعيه.

أن يكون مقيماً بالمملكة السعودية بشكل دائم وأقل شيء ثلاثة أشهر قبل الصرف.

ضرورة كون الشخص المستفيد ممتلكاً لجنسية سعودية.

دخل الشخص لا يكون أكثر من 3000 ريالاً سعودياً.

عدم الامتلاك لأي عقار أو أرض أو حتى مباني تكون مسجلة باسم الشخص المتقدم للمكرمة.

رابط الاستعلام عن إكرامية الملك

إن وزارة الموارد في المملكة السعودية قدمت لكم موقع إلكترونياً بإمكانكم أن تستعلموا عنه، وأن تسجلوا عن تلك المنحة المقدمة من خادم الحرمين، وهذا يتم باتباع بعض الخطوات السهلة البسيطة وهي الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد وتتبع التعليمات إلى أن تصل للمعلومات التي تبحث عنها.