الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الأهداف الأوكرانية المدمرة خلال 24 ساعة

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت منشآت لإنتاج الوقود فى مصفاة لتكرير النفط بضواحى مدينة كريمنشوج وسط البلاد بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية التى استخدمتها القوات الأوكرانية.
وأضاف كوناشينكوف فى إفادته الصحفية لليوم الإثنين، أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة فى مقاطعة خاركوف.
كما أشار المتحدث كوناشينكوف، إلى أن الطيران الحربى الروسى ضرب 56 منشأة عسكرية، بينها موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات والمعدات ومخزن للوقود فى خاركوف، فيما تم القضاء على ما يصل إلى 160 عنصرا من القوات الأوكرانية و23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.
وأضاف أنه خلال الليل، نفذت القوات الصاروخية الروسية 19 ضربة، ما أدى إلى تدمير 4 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى مقتل أكثر من 240 فردًا، وتدمير 28 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.
كما كشف متحدث الجيش الروسى عن تنفيذ وحدات المدفعية لـ967 مهمة إطلاق نار خلال آخر 24 ساعة، مستهدفة 33 مركز قيادة و929 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.
وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فى مقاطعتى خاركوف وخيرسون، وأسقطت منظومة دفاع جوى مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" صاروخ "توشكا أو" و18 قذيفة من راجمات الصواريخ.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير 141 طائرة أوكرانية، و110 مروحيات و566 طائرة بدون طيار، و265 منظومة صواريخ مضادة للطائرات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 2526 دبابة ومدرعة أخرى، و283 راجمة صواريخ، و1096 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2362 مركبة عسكرية خاصة.
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