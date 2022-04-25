روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

أعلنت روسيا، الإثنين، وقف الأعمال العسكرية من جانب واحد، للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهدون بـ"وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ)، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة، وضمان مغادرة" مدنيين "في الاتجاه الذي يختارونه".

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن البيان الروسي: "إذا لم يكن هناك مدنيون في المصنع، فنحن نطلب بوضوح من سلطات كييف أن تعطي الأمر للمجموعات القومية (الأوكرانية)، بالإفراج عنهم".

ومصنع آزوفستال الضخم هو آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية التي دمرها القصف الروسي، وباتت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الروس بعد أسابيع من الحصار.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حوالي ألف مدني ومئات الجرحى لا يزالون يتحصنون في المصنع "في ظروف كارثية"، ويعانون نقص الطعام والمياه.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو تعتزم بحث القضايا المتعلقة بمدينة ماريوبول والمصنع المحاصر، خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيزور موسكو هذا الأسبوع.

وذكرت الأمم المتحدة، يوم السبت، أن غوتيريش سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ثم سيتوجه إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع زيلينسكي.