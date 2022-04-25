رابط نظام نور تسجيل المستجدين 1444 – 2022 الصف الأول الابتدائي والروضة

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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل المستجدين ١٤٤٤ بدء في نظام نور تسجيل المستجدين لعام ١٤٤٤ه‍ في المرحلة الأولي بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ويشمل التسجيل في مدارس حكومية لتحفيظ القرآن الكريم والمدارس السعودية الخاصة والمدارس الأجنبية الدولية وذلك يوم الأحد ٢٤/٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٣ ه‍ ويستمر التقديم والتسجيل حتي يوم الخميس ١٣/١٠/٢٠٢٢م الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ه‍ ومن هذا المقال نعرف نظام التسجيل في نور للمستجدين.

نظام نور تسجيل المستجدين ١٤٤٤ ه‍

يعتمد نظام نور علي تسجيل المستجدين لعام ١٤٤٤ ه‍ من خلال التالي:

يتم الدخول علي الرابط الخاص لنظام نور التابع لوزارة التعليم السعودي. القيام بتسجل الدخول في حالة وجود حساب في حالة لم يكن وجود حساب يتم النقر علي تسجيل حساب ولي أمر جديد واستقبال الحساب. النقر علي تسجيل الأبناء والقيام باختيار تسجيل طالب جديد. علينا ملء البيانات الخاصة بطفل بشكل صحيح ورفع المستندات الخاصة به . القيام بإرسال الطلب الخاص بالتقديم ولكن يجب قبل الإرسال التأكد من البيانات وصحتها.

رابط التسجيل في نظام نور

يتم التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين لعام ١٤٤٤ه‍ من خلال تلك الرابط (noor.moe.gov.sa) رابط نظام نور التعليمي التي اصبح متاح الآن لعملية القبول والتقديم في الصف الأول الابتدائي والروضة بجميع مراحلها ونوعيتها المختلفة بنظام نور.

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي

قامت وزارة التعليم بوضع ضوابط خاصة للقبول والتسجيل حيث جاءت شروط نظام نور كالتالي:

بعد أن يتم الكشف الطبي علي الطالب يتم تقديم الشهادة التي تثبيت وتبين قدرة الطالب علي التنمية للمهارات التنموية.

يكون الحد الأدنى عند قبول الطفل بالصف الأول يكون عمرة حوالي خمس سنوات وتسعة اشهر.

إذا كان الطالب مخالف لهذا العمر يلزم علية أخضار وتقديم شهادة له تثبت بأنة درس في الحضانة أو الروضة لمدة عامين.

مواعيد التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور ١٤٤٤ ه‍

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مواعيد التقديم والقبول للطلاب في المدارس الحكومية اعتبارا من 7 شوال ١٤٤٣ هـ ليتم الاستمرار حتي خلال العام الدراسي، مع فترة أمداد لمدة ثمانية أيام ، كما وضحت أيضا أن موعد التسجيل لطلاب رياض الأطفال سوف سيبدأ في الثامن والعشرين من شوال 1443ه‍.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نظام نور تسجيل المستجدين 1444 – 2022 الصف الأول الابتدائي والروضة.