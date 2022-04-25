أسهل طريقة هتعملي بيها الكنافة باللوتس في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من نص ساعة

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طريقة عمل كنافة اللوتس، من أحلى الحلويات التي تقدم بعد إفطار رمضان أو في الأعياد هي الحلويات الشرقية، حيث تعد من أفخم أنواع الحلويات وتشتهر بأشهى طعم و ألذ مذاق، وتعد الكنافة من الحلويات الشرقية المحببة لبعض الأشخاص، سوف نقدمها اليوم بطريقة جديدة وذو مذاق رائع وهي كنافة اللوتس، فتعد زبدة اللوتس من أنواع الزبدة اللذيذة والمغذية التي توضع ببعض الحلويات، اليكم طريقة الكنافة باللوتس وايضا طريقة زبدة اللوتس. طريقة عمل كنافة اللوتس المكونات نصف كيلو من الكنافة.

ربع كيلو من الجبن الكريمي.

علبة من القشطة.

نصف كوب من السكر.

كوب من زبدة اللوتس.

ربع كيلو من الزبدة

مكونات زبدة اللوتس:-

باكيت من بسكويت اللوتس.

٤ معالق من كريمة الخفق سائلة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

فانيليا سائله أو بودر.

مكسرات مشكلة.

قطع من بسكويت اللوتس للزينة. خطوات التحصير لصينية الكنافة نقوم بتحضير زبدة اللوتس بإحضار المطحنة الكهربائية ونقوم بطحن البسكويت حتى يصبح ناعماً بدون اى تكتلات. نضيف الكريمة السائلة والفانيليا والسكر البنى والزيت ونقوم بالطحن مرة أخرى حتى تمتزج المكونات. نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام الزبدة الناعم ونقوم بإحضار برطمان محكم ونضع به الزبدة وتترك لحين الاستخدام. نقوم بوضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعة ثم نقوم بتفتيتها وتوضع في صينية مع الزبدة على نار هادئة ونقلب حتى تصل إلى اللون الذهبي. ترفع من على النار ثم نحضر بوله ونضع بها الجبن الكريمة والقشطة ويمزج جيداً. نقوم بإحضار كاسات التقديم أو صينية زجاج إذا كانت تقدم في كاسات هكذا تكون الطريقة سوف نقوم بوضع طبقة من خليط الكريمة ثم نضع الكنافة المحمرة ثم توضع طبقة من الكريمة وعليها طبقة من الكنافة. نقوم بإذابة زبدة اللوتس في الميكروويف أو على حمام مائي ثم نقوم بإضافة طبقة من الزبدة على وجه الكنافة ثم تزين بالمكسرات المشكلة أو ببسكويت اللوتس المفتت أو السليم. إذا كانت ستقدم في صينية زجاج سوف نقوم بوضع طبقة من الكريمة وعليها طبقة من الكنافة ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهي من كمية الكريمة والكنافة. نضيف على وجه الكنافة نصف زبدة اللوتس وعليها مكسرات مشكلة والنصف الآخر مكسرات مشكلة مع قطع من بسكويت اللوتس. عمر شويل - جدة أسهل طريقة هتعملي بيها الكنافة باللوتس في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من نص ساعة - ثقفني

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