روسيا تعلن هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين من مصنع «آزوفستال» في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، وقف الأعمال القتالية مؤقتا اليوم في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا لإجلاء المدنيين الذين قالت حكومة كييف إنهم موجودون داخل مصنع الصلب “آزوفتستال”.

وذكر رئيس غرفة العمليات التنسيقية المشتركة بين الوزارات المعنية بالاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، في بيان له، أن القيادة الروسية تؤكد مرة أخرى استمرار عمل الممر الإنساني الذي لا يزال مفتوحا على مدار الساعة منذ 21 مارس لإجلاء المدنيين (الموظفين والنساء والأطفال) الذين تتحدث حكومة كييف عن وجودهم داخل “آزوفستال” الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة.

وتابع ميزينتسيف: “استرشادا بالمبادئ الإنسانية حصرا، تعلق القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك، اعتبارا من الساعة الـ14:00 من 25 أبريل 2022، من جانب واحد كل الأعمال القتالية، وتنسحب وحداتها لمسافة آمنة وستعمل على ضمان خروج فئات المواطنين المذكورة بأي اتجاه يختارونه”.