الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان خلال إطلاق نار في برونكس

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار في حي برونكس في مدينة نيويورك.
وقع حادث إطلاق النار في شارع كلاي بالقرب من طريق كروس برونكس السريع، وفقا للشرطة.
وأوضحت الشرطة، أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما أصيب برصاصة في صدره وأعلن عن وفاته في مستشفى سانت برناباس، مضيفة: "أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما برصاصة في ساقه اليمنى ورجل يبلغ 34 عاما في ساقه اليسرى، وتم نقل كلاهما إلى مستشفى لينكولن لتلقي العلاج".
وأضافت: "هرب أحد المشتبه بهم من مكان الحادث في سيارة سيدان داكنة اللون في اتجاه غير معروف".
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