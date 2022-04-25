وفاة أكبر معمرة يابانية فى العالم عن 119 عاما

توفيت كانى تاناكا، أكبر معمرة يابانية في العالم، عن 119 عاما.
وحسب موقع روسيا اليوم، عاشت تاناكا في منشأة للمسنين في مدينة فوكوكا، ولكن وفقا لمحافظة فوكوكا، توفيت في مستشفى بمدينة فوكوكا في التاسع عشر من هذا الشهر.
يذكر أن كاني تاناكا، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، كأبر معمرة في العالم.
ولدت تاناكا يوم 2 يناير 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوشو الجنوبية، ولدت قبل موعد ولادتها وأرضعت من قبل نساء غير أمها.
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