عاجل- إحباط اغتيال شخصية روسية بارزة

جدة - نرمين السيد - وكشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن أن أجهزة الأمن أحبطت مخططًا وضعته جماعة إرهابية بهدف اغتيال إعلامى تلفزيونى بارز فى البلاد، حسبما نقل نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.
ولم تشر الشبكة الروسية إلى اسم الإعلامى الروسى أو تفاصيل حول محاول اغتياله.
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