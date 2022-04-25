عاجل- تراجع حاد.. اللون الأحمر يضرب بورصات عالمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد هبط مؤشر FTSE 100 البريطانى فى الأسواق الأوروبية، بنسبة 2.4% إلى 7341.58 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسى بنسبة 2.1% إلى 6416.6 نقطة، وهبط المؤشر DAX الألمانى بنسبة 1.88% إلى 13876.56 نقطة.
وقادت المؤشرات الصينية الخسائر فى الأسواق الآسيوية، حيث هبط مؤشر شنغهاى المركب بنسبة 5.09% إلى 2928 نقطة.
وبحسب التقارير الغربية، يأتى التراجع فى ظل مخاوف من حدوث تباطؤ فى الاقتصاد العالمى، وخاصة فى الصين التى تكافح لاحتواء انتشار فيروس كورونا، إذ تنامت مخاوف من دخول بكين فى عمليات الإغلاق، مثلها مثل شنغهاى.
وتراجعت أسعار النفط فى الأسواق العالمية، حيث هبط الخام الأمريكى دون مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تم تداول الخام العالمى "برنت" عند 101.75 دولار للبرميل.
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