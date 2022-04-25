التقديم في حج القرعة 2022 موقع البوابة المصرية الموحدة للحج وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg

التقديم في حج القرعة 2022، من أهم كلمات البحث في جمهورية مصر العربية خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن بدأ استقبال طلبات تقديم حج القرعة 2022، وحددت موعد لغلق التقديم الذي سيكون من خلال مراكز وأقسام الشرطة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة للموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية وزارة الداخلية، على أن يتم التقديم لمن تتوافر لديه الشروط التي حددتها الوزارة للقبول في قرعة الحج هذا العام، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للحج هذا العام مع تحديد نسب لكل دولة، ومن المتوقع أن تكون النسبة أقل من السابق نظراً لكون العدد المطلوب من حجاج الخارج والداخل 2 مليون حاج فقط، وجاء هذا الإعلان بعد رفع تطبيق الإجراءات المحددة للدخول للأراضي المقدسة والعودة لأداء الحج والعمرة.

موقع التقديم في حج القرعة 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “hij.moi.gov.eg“.

الضغط على تسجيل طلب حج قرعة إنترنت.

مطالعة الشروط والمستندات المطلوبة.

النقر على مربع الإقرار ثم الضغط على التالي.

اسم المستخدم وكلمة السر.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لاستكمال طلب التقديم.

طرق التقديم لحج القرعة وزارة الداخلية

من خلال مراكز وأقسام الشرطة المنتشرة بعموم الجمهورية. عبر الرابط الإلكتروني الموضح سابقاً. من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية “2027983000”.

موعد التقديم

بدأ التقديم لحج القرعة 2022 من يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022، ويستمر حتي يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022، على أن تتم القرعة إلكترونياً وإعلانها في الموعد الذي سيتم تحديده لاحقاً، وسوف نتابع معكم لإعلامكم بموعد إعلان القرعة في حينه.

المستندات المطلوبة

مستند إثبات الشخصية ساري المفعول “بطاقة الرقم القومي، جواز السفر”. صور شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء عدد 12 صورة. شهادة الموقف من التجنيد. موافقة جهة العمل على السفر للعاملين. شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

شروط التقديم