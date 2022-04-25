“هنا” كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال hrsd.gov.sa وطريقة الاستعلام عن المعاش برقم الطلب

أصبح الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك تساءل آخرون عن طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال رقم الطلب، حيث أصبح معاش الضمان الاجتماعي أحد الأمور الهامة بالنسبة للكثيرين من المواطنين داخل المملكة، فالكل يسأل عن طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور وكذلك طريقة الاستعلام من خلال رقم الطلب، سوف يتم ذلك بكل سهولة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وهذه الخدمة مقدمة لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية السعودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كما ذكرنا لكم أن الكثيرين داخل المملكة قد تساءلوا عن طريقة التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور للحصول عليه وجاء طريقة التسجيل كما يلي:

في بداية الأمر على المتقدم ضرورة التوجه إلى الرابط الخاص بموقع وزارة التنمية الاجتماعية ثم يقوم بالضغط عليه.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالانتقال إلى الحساب الشخصي الخاص به على موقع الاستعلام عن البطاقة الخاصة بالضمان الاجتماعي داخل السجل المدني.

يقوم المتقدم بالذهاب إلى الشريط الخاص بالأدوات والتي يوجد داخل أيقونة وزارة التنمية الاجتماعية.

يتم الضغط فوق الأيقونة الخاصة بخدمات التنمية الاجتماعية والتي توجد داخل شريط الأدوات.

يقوم الشخص بالضغط فوق الأيقونة الخاصة بخدمات الأفراد والتي توجد ضمن قائمة الخدمات.

بعد ذلك يتم الضغط فوق الخيار الخاص في استقصاء البيانات الخاصة بالمستفيدين داخل الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور برقم الطلب

تعتبر طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور أحد أسهل الطرق التي تتم في خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: