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عمر شويل - جدة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd قبل العيد 1443 وشرح كيفية التسجيل في الدعم هذا ما نقدمه لكم، حيث يتم الإعلان عنه من قبل الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية، وفي المرحلة الأولى يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي وذلك للاستفادة من المعاش الشهري المقدم كما يجب توفر نظام بنكي نشط لضرورة لإكمال عملية التقديم وكما أنها يجب أن تكون باسم المتقدم لإكمال التقديم في الضمان ورابط التقديم عن طريق الانترنت.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd قبل العيد 1443

يوم التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق الانترنت ويكون ذلك لمن هو مؤهل عليه شروط أخذ الضمان الاجتماعي المطور ويكون التقديم بعد ست أشهر من فتح منصة التقديم رسميًا، وذلك للمستخدمين الحاليين فقط ولكن المستخدمين الجدد يكون لهم الحق في أي وقت للالتحاق بدعم الضمان الاجتماعي المطور وتكون المنصة مستقبله دائما للطلبات للمتقدمين الجدد وبعدها تقوم الجهة المختصة بإعلان المؤهلين دفعة واحدة ويتم كذلك التأكد من الاستحقاق والأهلية من جانب وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، ومن المقرر أن تعلن وزارة الموارد البشرية قريباً موعد الدفعة القادمة من الراتب.

ويكون كذلك يتأخر اعلان النتائج للمستحقين، وذلك لدراسة الأهلية المستحقة لكافة المتقدمين ويتم أخبار المتقدمين بالنتيجة عن طريق الرسالة النصية بالقبول أو الرفض أو يمكن الاستعلام عنها عن طريق الانترنت عبر منصة الدعم والاعلانات الاجتماعية ويتم استحقاق الضمان الاجتماعي على أفراد الاسرة الواحدة الذي يسكن في منزل واحد أنهم اسراء وحده باستثناء الأرملة والمطلقة التي لديها طفل وأيضا الطالب المغترب خارج المدينة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة بالتسجيل في البرنامج الجديد من ثم اختيار مستخدم جديد وإدخال الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وانشئ كلمة مرور من ثم النقر على التسجيل ومن ثم تعبئة رقم الجوال برمز التوثيق ومن ثم تسجيل الدخول ف البرنامج ويتم بعد ذلك الانتقال إلى الخطوة الأولي ويقوم بتعبئة بيانات المتقدم الشخصية وهي رقم الجوال والهوية وتاريخ الميلاد ولا يمكن التعديل فيها بالإضافة أو الحذف وبينات مسترجعه يمكن التعديل فيها وتكون الجهة الحكومية وبيانات جديدة يمكن إضافتها.

وتتكون الصفحة الشخصية من الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ويسرد فيها أيضا الاسم واسم الأب والجد أيضا تحديد نوع الجنس ذكر ام انثى وتعبئه رقم الحساب البنكي ومن ثم حفظ البيانات، من ثم تحديد السكن أكان سكن ايجار أم مملوك ويتم التعبئة رقم الايجار الالكتروني المسجل علي منصة الإيجار وهذا لتجنب الرفض للمتقدمين