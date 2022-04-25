نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس ١٤٤٣ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس ١٤٤٣ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة، التي تزايد عليه عمليات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يعد نظام فارس ١٤٤٣ من احدث الأنظمة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية والمختص بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والتي تضم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بالمملكة إضافة علي ذلك الرواتب والترقيات والإجازات وإخلاء طرف وتقديم إجازة مرضية والكثير من الخدمات والمزايا الجديدة والتي نوضحها إليكم عبر موقعكم ثقفني، كما نقدم لكم خطوات الدخول علي موقع نظام فارس الالكتروني وموعد بدء تسجيل إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

بدا نظام فارس يستقبل إدخال رغبات المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي والخارجي، وفقاً إلي النظام العام الذي حددته المدريات التعليمية بالمملكة، حيث أكدت أن عدد الرغبات المسموح تسجيلها في رغبات التنقل الداخلي أو الخارجي لا تزيد عن 20 رغبة ولا تقل عن رغبة واحدة.

رابط نظام فارس ١٤٤٣

الدخول علي منصة نظام فارس الالكتروني. النقر على الخدمات الإلكترونية. تسجيل الإسم وكلمة المرور. تسجيل الرمز المرئي. أخيرا النفقر على تسجيل الدخول.

نظام فارس طلب بدل ترحيل

يمكن للمواطنين تفعيل طلب بدل ترحيل من خلال منصة نظام فارس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس الالكتروني.

الالكتروني. الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

كتابة رقم الهاتف.

تسجيل البريد الالكتروني.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل رقم الآيبان.

الضغط على زر إرسال.

خدمات نظام فارس الالكتروني للموظفين

تعد أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس إلي الموظفين طلبات (التقاعد، إلغاء اجازة، تمديد اجازة، تعديل بداية اجازة، قطع اجازة، البدلات، الإجازات، تعديل مدة إجازة)، فيما يمكن الموظف الاستعلام عن العديد من الخدمات من خلال نظام فارس والتي تأتي في مقدمتها التالي:

جميع بيانات السجل الوظيفي.

كشف حساب بالرواتب.

بيانات خارج الدوام.

معلومات الانتدابات.

الطلبات المعلقة

معلومات السجل التاريخي للموظفين.

خدمات نظام فارس للمديرين

تتمثل حزمة خدمات نظام فارس الالكتروني للمديرين في توفير بلاغات غياب الموظفين وكذلك طلبات البدلات والمكافأة، بالإضافة إلي رفع مباشرة للموظف بسبب الإجازة، كما يمكنك الاستفادة من نظام فارس للترقيات، بالاضافة إلي خدمات معرفة الرتب والعلاوات الجديدة ١٤٤٣.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لأول مرة

تستطيع الدخول والتسجيل فى نظام الخدمة الذاتية عبر نظام فارس الالكتروني من خلال الدخول علي رابط الخدمة الذاتية ثم القيام بتسجيل البيانات التالية:



القيام بتسجيل بيانات national identifler. تسجيل بيانات الايبان. كتابة بيانات البريد الالكتروني. تسجيل رقم الهاتف. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على كلمة submit.

إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط ومواعيد حركة النقل الداخلي والتي شملت التالي

إلغاء النقل لم يثبت أن البيانات والمعلومات المقدمة غير صحيحة.

يتم إعلام شاغلي الوظائف التعليمية من قبل الرئيس المباشر.

يتمكن شاغلي الوظائف من تسجيل الرغبات فما لا يقل عن رغبة واحدة ولا يزيد عن عشرين رغبة.

الى هنا جاء الختام نتمني أن نكون قد قدمنا لكم رابط نظام فارس ١٤٤٣ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة.