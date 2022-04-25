بوتين يهنئ ماكرون بفوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب الرئيس الفرنسي. وكتب بوتين في برقية بعث بها لنظيره الفرنسي: “أتمنى مخلصًا لك النجاح في أنشطة دولتك ، فضلاً عن التمتع بصحة جيدة ورفاهية”. وأظهرت النتائج النهائية يوم الاثنين فوز ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بفارق كبير. وحصل ماكرون على 58.6% من الأصوات.

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