«جونز هوبكنز» تكشف عدد إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و218 ألفا و18 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 991 ألفا و254 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 662 ألفا و891 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 522 ألفا و223 وفاة.