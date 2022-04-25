الهند: القبض على 9 باكستانيين بتهمة تهريب المخدرات عبر بحر العرب

جدة - نرمين السيد - ألقت السلطات الهندية القبض على 9 باكستانيين، اليوم الإثنين، للاشتباه فى تهريبهم كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر طريق بحر العرب، حسبما أفاد مسؤولون كبار فى الشرطة بولاية جوجارات غرب البلاد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المفتش العام لفرقة مكافحة الإرهاب فى ولاية جوجارات، أميت فيشواكارما: "قبضنا على 9 باكستانيين، وضبطنا 56 عبوة هيروين تزن كل منها كيلوجراما واحدا فى مركب دخل المياه الهندية من باكستان". وكشف مسؤولون محليون عن أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 37 مليون دولار، متهمين باكستان بتشجيع عصابات المخدرات على إدارة شبكات التهريب عبر الحدود، إلا أن إسلام اباد تنفى ذلك.

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