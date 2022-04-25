مدفعية الجيش الإسرائيلى تقصف موقعا داخل لبنان

جدة - نرمين السيد - وعلَّل متحدث الجيش الإسرائيلى، حسبما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، تلك العمليات بسبب إطلاق صاروخ من هذا الموقع على إسرائيل. وأشار إلى أن قوات المدفعية الإسرائيلية تهاجم حاليا، أهدافا فى لبنان، وتطلق النار باتجاه منطقة الإطلاق، ردا على إطلاق قذيفة باتجاه الأراضى الإسرائيلية.

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