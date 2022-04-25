مقتل شخص وإصابة 7 فى قصف روسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى بولتافا الأوكرانية ديمترى لونين اليوم، الإثنين، أن القوات الروسية أسقطت صواريخ على محطة للطاقة الحرارية ومصفاة لتكرير النفط فى كريمنشوك، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن لونين قوله: "أصابت 9 صواريخ معادية محطة كريمنشوك CHP ومصفاة كريمنشوك، ولسوء الحظ، توفى شخص واحد، وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وهناك أضرار كبيرة للمبانى"، مضيفًا أنه لا توجد مياه ساخنة فى جميع أحياء المدينة تقريبًا بسبب قصف المحطة، مشيرًا إلى أن قصف أمس كان الأكبر فى منطقة بولتافا.

ومن ناحية أخرى، أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوى الروسى أسقط اليوم، الإثنين، طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ستاروفويت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الدفاع الجوى الروسى أسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية فى قرية بوروفسكويه بمقاطعة كورسك.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قد أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوى أسقطت طائرة "سو-25" أوكرانية فى أجواء منطقة خاركوف، مضيفا أن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية ونجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مى 8" فى منطقة تشوجايف وثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" فى بلدة بارفينكوفو".