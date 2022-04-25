بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد وجه بوتين برقية تهنئة لماكرون، اليوم الإثنين، وقال فيها: "أتمنى لك بإخلاص التوفيق فى خدمة دولتك، وكذلك الصحة والعافية". وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، إكتمال عملية فرز الأصوات، وحصول الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون على 58.55% من إجمالى أصوات الناخبين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما حصلت منافسته، زعيمة حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف، مارين لوبان، على 41.45%.

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