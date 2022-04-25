السلفادور تكافح العصابات بمد حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الموافقة تمت بأغلبية 67 صوتًا فى البرلمان المؤلف من 84 مقعدا، حيث يتمتع حزب بوكيلى بالأغلبية.

وكان البرلمان قد أقر فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أواخر مارس الماضى، وقد استخدمها بوكيلى لاحتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد فى مارس الماضى.

ولفتت الشبكة إلى أن حالة الطوارئ تقيد الحق فى التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق فى الحصول على محام، كما تمدد الفترة التى يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له، إلى 15 يومًا.

وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التى حدثت أواخر مارس الماضى، عندما القت السلطات باللائمة على العصابات فى 62 جريمة قتل فى عطلة نهاية أسبوع واحدة، فى مستوى من العنف لم تشهده البلاد، التى يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، منذ سنوات.