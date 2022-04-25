النني يكشف موقفه من مشاركاته القليلة.. ومستقبله مع الأرسنال

رغم اقتصار مشاركته على 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع أرسنال، أكد المصري الدولي محمد النني، أنه يود تمديد عقده مع "المدفعجية".

وقال النني لوسائل إعلام: "إذا أرسنال قال ‬نريدك ‬فلا أعتقد أني سأرحل. هذه عائلتي لمدة ست سنوات وأنا أحب هذا النادي".

وأضاف: "أحب دائما التحديات وتقديم 100 بالمئة من جهدي طوال الوقت. أنا لا أحدد من سيلعب، لكني أواصل العمل في المران لإظهار مدى جودتي وحتى أجعله المدرب ميكل أرتيتا يدفع بي".

وتابع "إذا لم ألعب، أواصل العمل حتى أحصل على فرصة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ولعب النني بالتشكيلة الأساسية لأرسنال في آخر مباراتين في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، وظهر اللاعب المصري بشكل مميز، وساعد فريقه على تحقيق انتصارين.

وينتهي عقد النني، الذي انضم من بازل السويسري في 2016، بنهاية يونيو المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري قبل خمس جولات من النهاية، وسيواجه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.