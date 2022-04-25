إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية اليوم أستفسر عبر 19930 عن شرط الدعم الجديد

أعلن برنامج ريف اليوم الإثنين عن إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية، وأشار البرنامج إلي أنه قد تختلف أوقات تنفيذ إيداع المبالغ المخصصة في حسابات المستفيدين من بنك لأخر، وكان البرنامج قد أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تخفيف قيود الدعم، وأعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق، من 6000 ريال في الشهر إلى 9000 ريال، لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البرنامج من صغار المزارعين في المملكة، وتحفيزهم على الاستفادة من دعم البرنامج.

برنامج ريف هو برنامج حكومي سعودي يهدف لمساعدة صغار المزارعين وأسرهم في المملكة، بعد دراسة الطلبات التي ترد للبرنامج وإصدار نتائج الأهلية، يتم دعم المزارعين بنسبة 10% من رأس المال المسجل في طلب الدعم المقدم من المزارع السعودي، بحيث لا يتجاوز حجم الدعم للمستفيد قيمة رأس مال المشروع بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي.

أهداف دعم برنامج ريف

دعم صفار المزارعين السعوديون وأسرهم.

تحسين إنتاج القطاع الزراعي الريفي في المملكة.

تحسين نمط الحياة للمزارعين وأسرهم وزيادة إنتاجهم من المحاصيل البعلية.

ما هي شروط الحصول على دعم ريف

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل. يكون من ممتهني مهنة الزراعة ويعمل بها بنفسة وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. لا يكون يعمل في أي مجال أخر سواء وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص. أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على دعم ريف عن 21 عام ميلادي وقت تقديم طلب الدعم. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال في الشهر الواحد. أن لا تتجاوز أعداد برامج الدعم عن 3 برامج ولا يتجاوز إجمالي الدعم المباشر عن 54 ألف ريال.

طريقة التسجيل الإلكتروني في البرنامج

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa .

. أنقر على أيقونة أبدأ بطلب الدعم ثم أضغط خيار جديد.

سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة لتسجيل بياناتك قم بملء البيانات المطلوبة بدقة ثم أضغط على التالي.

أنتظر رسالة نصية على رقم الجوال الذي سجلته في الطلب بها رمز التحقق.

قم بتسجيل رقم التحقق وإدخال رقم حسابك البنكي الرسمي.

حدد القطاع الذي ترغب في الحصول على الدعم به ثم أنقر إرسال الطلب.

ألية التواصل مع برنامج ريف