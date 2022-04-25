نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد معاش الضمان الاجتماعي شهر شوال 1443 مايو 2022 وزارة الموارد البشرية تزف بشرى سارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر شوال، أصبحت أهم الكلمات البحثية الآن من قبل مستحقي الضمان في المملكة، والذي يقدر عددهم أكثر من 12 مليون مستفيد سواء من النظام المطور الجديد أو النظام القديم، تعمل المملكة على سرعة الصرف قبل حلول العيد، وكذالك هناك أنباء تشير إلي إيداع مكرمة الملك سلمان خلال الساعات القليلة القادمة، لمستفيدي الضمان في المملكة ليتم صرفها أيضاً قبل العيد، وهو ما ينتظر سماعه المستفيدين بفارغ الصبر خلال الساعات القادمة

وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان المطور الجديد، حتى الثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2022، بهدف أتاحت الوقت الكافي للراغبين في التسجيل والحصول على دعم الضمان للمستحقين وفق الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، وتعمل أيضاً الوزارة خلال الفترة الحالية على توحيد موعد الصرف للضمان بشقيه القديم والجديد، كما طمئنت الوزارة أن راتب الضمان في النظام الجديد لن ينقص عن الراتب القديم.

موعد معاش الضمان الاجتماعي شهر شوال 1443

بناء على ما أكدته وزارة الموارد البشرية، فأن الصرف سوف يكون في اليوم الأول من شهر شوال 1443 الموافق الثاني من شهر مايو 2022، وهو موافق لأول يوم في عيد الفطر المبارك، ومن المرجح خلال الساعات القادمة أن تصدر الوزارة تعليمات بتقديم موعد الصرف، عن هذا الموعد حتى يتمكن المستفيدين من الصرف قبل العيد لتلبية متطلبات هذه المناسبة.

أستعلام عن موعد صرف راتب الضمان شهر مايو 2022

حددت الوزارة طريقة الاستعلام الإلكتروني عن راتب الضمان للشهر القادم في أتباع الخطوات التالية.

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa. تسجيل رقم السجل المدني للمستفيد من المعاش وكافة البيانات الشخصية المطلوبة للمرور. تسجيل رقم الطلب في الخانة المخصص لها. أنقر على عرض النتيجة ليتم أظهار كافة التفاصيل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تهدف وزارة الموارد البشرية من الضمان المطور إلي تدريب القادرين على العمل، ووضع برامج تدريبه لهم مع أعمال تتناسب مع قدراتهم من أجل خلق فرصة عمل مستدامة لهم، وبذالك تكون قد حققت الاستفادة للمواطن والدولة، ورفعت عن كاهل الدولة تقديم دعم مالي مباشر دون الحصول على عمل وإنتاج.