الصين تسجل 20261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 20261 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، منها 2680 إصابة بأعراض و17581 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 21865 إصابة قبل يوم منها 1580 إصابة بأعراض و20285 بدون أعراض.

وسجلت الصين 51 وفاة جديدة جميعها في شنغهاي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4776.

وسجل البر الرئيسي في الصين 203334 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.