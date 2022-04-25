عاجل- مقتل اثنين برصاص الشرطة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الإثنين، أنه استنادا إلى العناصر الأولى التى تم جمعها، كانت المركبة تسير فى الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها واتجهت السيارة بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم، موضحًا أن قوة كبيرة من الشرطة انتشرت فى مكان الواقعة فى قلب العاصمة.
وأضاف الراديو أن هذه الوقائع حدثت عند جسر "نوف" فى وسط باريس وقبل ساعات قليلة من ذلك كان نحو 2000 من أنصار الرئيس الفرنسى الفائز فى الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية "إيمانويل ماكرون" يحتفلون بفوزه فى ساحة "شان دو مارس" الواقعة على بعد نحو كيلومترين.
ومن جانبها، توجهت المدعية العامة فى باريس "لور بيكو" إلى مكان الحادث وأمرت بفتح تحقيق فى الواقعة.
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