نظام فارس الخدمة الذاتية 1443.. تعرف على رابط التسجيل

نظام فارس الخدمة الذاتية هو واحد من الأنظمة الإدارية الشهيرة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويقدم خدمات إلكترونية للمعلمين والعاملين بالوزارة، ويزداد البحث عليه مؤخرًا للاستعلام عن الأجور والترقيات، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني رابط وخطوات التسجيل في النظام.

رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع المعلمين التسجيل في النظام للحصول على الخدمات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

أولاً، يقوم المعلم بالدخول إلى رابط التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس. ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. من ثم تظهر على الفور كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة، يتم الضغط على الخدمة المراد الاستفادة منها.

مزايا نظام فارس الخدمة الذاتية

يقدم النظام عدد من المميزات التي يستفيد منها الإداريين والمعلمين، والتي من أهمها ما يلي:-

يتمكن المعلم من الإطلاع على كافة البيانات الخاصة به عبر النظام.

النظام عبارة عن موقع إلكتروني يمكن الدخول عليه مباشرة من الهاتف الجوال أو جهاز الحاسب الآلي بشكل مجاني.

يستطيع المعلمين من خلال النظام معرفة الترقيات، الرواتب، المكافآت، الرصيد المتبقي من الإجازات، وغيرها.

كما يستطيع المعلم التقديم على إجازة والحصول عليها إلكترونيًا دون الاضطرار إلى إتباع الإجراءات الروتينية.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس للمعلمين

يقدم النظام عبر موقعه الإلكتروني مجموعة من الخدمات للمعلمين، الإداريين، وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، والتي من أبرزها ما يلي:-

كل ما يتعلق بالإجازات سواء طلب إجازة، تمديدها، إلغائها، تغيير موعدها، أو قطعها.

الإبلاغ عن غياب موظف.

يستطيع الموظف أن يحصل على كشف الراتب الخاص به.

تقديم طلبات النقل، البدلات، والتقاعد على المعاش.

يتيح الموقع خدمة بيان الانتدابات.

كما يتيح البيانات الشخصية للموظف.

كما يتيح خدمة بيان السجل التاريخي للعامل التابع للوزارة.

خطوات التعريف بالراتب عبر النظام الجديد

كما يتمكن الموظف من الاستفادة من خدمة التعريف بالراتب عبر الخطوات الآتية:-