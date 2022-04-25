لضحكة هوليود.. وصفة لتبييض الأسنان في خمس دقائق واجهزي بابتسامة العيد

وصفة لتبييض الأسنان في خمس دقائق، دائمًا ما يتم اللجوء إلى استعمال بعض من الطرق الغير طبيعية في الوصول إلى درجة التبييض المطلوبة للأسنان، لكن دائمًا ما يتبوأ هذا الأمر بالفشل، وعلى هذا الأساس سنقوم بعرض أكثر من وصفة فعالة تبييض الأسنان بشكل فوري بصورة طبيعية دون استخدام أي مكون له أثر جانبي على الأسنان.

وصفة لتبييض الأسنان في خمس دقائق

إليكم أهم الوصفات الفعالة التي تجعلنا نصل إلى درجة التبييض المطلوبة بهذا الشكل الآتي:

وصفة استخدام الفراولة

المكونات:

حبة فراولة مهروسة.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

فرشاة أسنان ومعجون.

طريقة التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بمزج الفراولة المهروسة مع صودا الخبز داخل وعاء صغير. ومن بعدها نقوم بوضع هذا الخليط على الأسنان وفركه جيدًا بواسطة فرشاة الأسنان، لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق. ثم نقوم بغسل فرشاة الأسنان، ويتم وضع كمية من المعجون، لنقوم بفرك الأسنان جيدًا. وسوف نتحصل على نتيجة مذهلة من وراء إجراء تلك الطريقة. ويجب أن يتم فرك الأسنان برفق، حتى لا تتأثر اللثة بصورة سلبية وتتعرض لأي التهابات شديدة.

وصفة استخدام زيت الزيتون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

فرشاة أسنان ومعجون.

قطنة.

طريقة التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بوضع القطنة داخل زيت الزيتون، ويتم فرك الأسنان جيدًا لمدة دقائق بواسطة هذه القطنة جيدًا. بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان جيدًا بالماء، ليتم التخلص من الزيت. ثم نقوم باستخدام فرشاة الأسنان والمعجون بعد إتمام تلك الخطوة، وسوف نشاهد الفارق في درجة تبييض الأسنان.

وصفة استخدام خل التفاح

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

وملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

فرشاة أسنان ومعجون.

طريقة التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بخلط صودا الخبز مع خل التفاح داخل وعاء صغير، ويتم وضع هذا الخليط على الأسنان مباشرة. ثم نقوم بفرك الأسنان جيدًا بخليط خل التفاح وصودا الخبز من خلال استعمال فرشاة الأسنان. بعد ذلك يتم وضع القليل من معجون الأسنان بعد غسل الأسنان، وسوف نتوصل إلى درجة التبييض المطلوبة سريعًا.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تخص أكثر من وصفة لتبييض الأسنان في خمس دقائق، حيث لاحظنا أن الاستمرارية في تنظيف الأسنان تجعلنا نتفادى مشكلة الاصفرار نهائيًا، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب معظم أطباء الأسنان.