بديل الكولاجين.. لبان الذكر للتبييض المبهر وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة!!

لبان الذكر للتبييض، كشفت لنا التجارب الطبية الدور السحري الذي يقوم به لبان الذكر في حل عددًا من المشكلات العنيدة التي تواجه البشرة، فدور اللبان الذكر لا يقل أهمية عن دور الكريمات الكيميائية الخاصة بالبشرة، فالأطباء ينصحون أكثر باستعمال ماسك لبان الذكر والنشا، وذلك بسبب الآثار الجانبية التي تتركها هذه الكريمات على البشرة، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء عبر موقعنا ثقفي عن موضوع كير البان ذكر لبياض البشرة داخل هذا المقال.

لبان الذكر للتبييض

يعتبر لبان الذكر يقوم بتفتيح وتبييض البشرة بحوالي 7 درجات بصورة طبيعية، إلى جانب إعطاء البشرة عددًا من الفوائد الصحية الأخرى، والتي سنعرضها بهذا الشكل الآتي:

يقوم لبان الذكر بإزالة الجلد الميت وحبوب الشباب والبذور السوداء من البشرة.

كما يقوم لبان الذكر بإعطاء درجة اللمعان والترطيب المطلوبة التي تحتاجها البشرة.

وعند استخدام لبان الذكر مع النشا، فهذا الأمر يقدم فوائد لا حصر لها للبشرة دون أن يكون هناك أي أضرار جانبية، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الكثير من ممن جربوا ذلك الماسك.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر والنشا

لكي يتم الاستفادة من كافة الفوائد الخاصة والحصول على تبيض عميق للبشرة بهذا الماسك، فيجب علينا الالتزام بالمكونات وخطوات التحضير الآتية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون.

كمية من الماء.

خطوات التحضير:

في بداية الأمر نقوم بوضع نصف ملعقة لبان الذكر المطحونة داخل الماء، ويتم رفع الإناء على النار. وبعد مرور دقائق بسيطة، فهنا نقوم بإضافة النشا، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس. ثم نقوم بترك كريم النشا ولبان الذكر جانبًا حتى يبرد لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بإدخاله الثلاجة داخل علبة زجاجية نظيفة، حتى يتماسك. ومن بعدها نقوم باستعمال على الوجه، وذلك بعد أن نقوم بغسل وجهنا بالماء الفاتر. بعد ذلك نقوم بترك الكريم لمدة تقدر بحوالي 15 دقيقة، ومن بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. ويفضل تكرار تلك الطريقة من مرتين إلى ثلاث مرات على مدار الأسبوع، وسوف يتم ملاحظ الفارق في صحة البشرة ودرجة تبييضها.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول أهمية لبان الذكر للتبييض، كما اكتشفنا أدوار هذا الكريم في حل أكثر من مشكلة للبشرة بصورة طبيعية، لذلك قمنا بعرض الطريقة المثلى في إعداد ماسك النشا ولبان الذكر للبشرة.