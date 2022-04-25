يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في خلال الفترة الأخيرة عن نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المملكة، أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية عن موعد تسجيل الطلاب الجدد، وستتم عملية التسجيل إلكترونيا عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب، وسيتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوالد أو والدة الطالب، وسنعرض لكم نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المملكة.

نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المملكة

سوف تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس بنظام نور في من يوم الأحد الموافق يوم 17 من شهر 4 لعام 2022، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، أن آخر موعد لتسجيل الطلاب سيكون يوم الأحد الموافق يوم 24 من شهر 4 لعام 2022، وذلك الموافق لشهر رمضان 1444ه‍، ويستمر الميعاد إلي يوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2022، والموافق 17 من ربيع الأول سنة 1444ه‍، ويجب التأكد من سداد كامل المصروفات قبل التسجيل، وهذا النظام خاص بجميع المدارس الخاصة والحكومية في المملكة، والمدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم.

ويمكن التسجيل للطلاب الجدد من خلال الموقع الإلكتروني بالطريقة التالية: