نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح التسجيل في القروض السكنية ليبيا 2022 في المقال التالي
التسجيل في القروض السكنية ليبيا، نظام القروض السكنية الموجود في ليبيا، يوفر للعديد من المواطنين فرص سكنية جديدة لهم، ويبحث المواطنين عن طريقة التسجيل داخل الموقع الإلكتروني للحصول علي القرض السكني، كما أكدت الحكومة الليبية أن التسجيل سيكون عن طريق الإنترنت، وذلك مع بعض الشروط، وعند الإخلاء باي شرط، سيتم رفض الطلب، وسنعرض لكم طريقة التسجيل في القروض السكنية ليبيا.
التسجيل في القروض السكنية ليبيا
يمكن التسجيل داخل الموقع الإلكتروني الخاص بالقروض عن طريق الإنترنت، وذلك لأن هذه القروض توفر فرص للعديد من الشباب، وتوفر لهم المسكن الميسر، وطريقة التسجيل داخل الموقع الرسمي للقروض هي:
- البدء بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالقروض السكنية.
- قم بتسجيل الدخول داخل منصة حكومتنا.
- اضغط علي زر تسجيل، ثم قم بإنشاء حساب جديد لك داخل المنصة.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة، وتأكد من تسجيل رقم هاتفك المحمول، ورقم البطاقة الشخصية.
- سوف يتم إرسال رسالة إلي الرقم الذي قمت بإدخاله، وتحتوي الرسالة علي كلمة السر، قم بإدخالها لاستكمال عملية التسجيل.
- قم بتسجيل رقم هاتفك مجددا، وقم بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.
- وأخيراً اضغط علي زر تسجيل، وقم باختيار مبلغ القرض السكني الذي تحتاجه.
كما أوضحت المنصة الخاصة بالقروض السكنية بعض الشروط، الذي يجب توافر للمتقدم بالقرض السكني، وعند الإخلال بأحد هذه الشروط سوف يتم رفض طلب القرض نهائيا، وعند اكتشاف أي غش أو تدليس سوف يتعرض الشخص للمسالة القانونية، وهذه الشروط هي:
- يستلزم للحصول علي القرض السكني، أن يكون الطالب ليبي الجنسية، وأيضاً مقيم في ليبيا بشكل دائم.
- يجب إثبات أن الراتب الشهري الخاص به ضعيف جدا، وأقل من الحد الأدنى المطلوب.
- يجب تسجيل طلب القرض السكني من خلال الإنترنت، عبر الموقع الإلكتروني الذي حددته الحكومة الليبية.
- يلزم إدخال كافة البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة بشكل قانوني وصحيح، والتأكد من سلامتها، وإنها لا تحتوي علي أي
- تزييف، لأنه عند الكشف عن أي خطأ أو تدليس موجود في الأوراق، سوف يتم رفض الطلب نهائيا، وسوف يتعرض الشخص للمسالة القانونية.
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