رئيس أوكرانيا يجتمع فى كييف مع وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - وقال أوليكسى أريستوفيتش، أحد مستشارى الرئيس الأوكراني، فى مقابلة نُشرت مساءً على يوتيوب "إن الأمريكيين فى كييف اليوم. يتحدثون فى هذه الأثناء مع الرئيس"، فى لقاء هو الأول بين زيلينسكى وممثلين عن الإدارة الأميركية فى أوكرانيا منذ بداية الحرب فى 24 فبراير.

وكتب زيلينسكى على تويتر قبيل الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش، "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أى وقت مضى"، دون أن يعطى تفاصيل إضافية.

ويُفترض أن تُركّز النقاشات خصوصا على إرسال أسلحة أميركية لأوكرانيا.