الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع آزوفستال للصلب الذى تسيطر عليه أوكرانيا فى مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرق البلاد، على الرغم من تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتن الأسبوع الماضى بأنه لم تعد هناك حاجة للسيطرة على المجمع.





وكتبت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك تقول إن القوات الروسية تنفذ "عمليات هجومية" فى منطقة آزوفستال، فضلا عن شن غارات جوية على البنية التحتية المدنية. وقال سيرهى فولينا قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية فى ماريوبول، فى مقابلة مع نائب معارض نُشرت على موقع يوتيوب الأحد، إن روسيا تستهدف المجمع بقصف جوى ومدفعي.

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