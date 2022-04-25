عاجل.. حريق هائل فى منشأة تخزين نفط فى مدينة روسية

جدة - نرمين السيد - وأوردت أنباء أن انفجارات ضخمة سمعت فى موقع الحادثة، كما تعرضت أجزاء من خط أنابيب النفط دروغبا للحريق، حيث يعتبر أطول خط أنابيب نفط فى العالم والذى يصل إلى الأراضى الألمانية. تقع بريانسك على بعد حوالى 380 كيلومترا جنوب غربى موسكو. والمدينة هى المركز الإدارى لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

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