اليمن.. انفجار ضخم يستهدف خط أنبوب غاز في شبوة

استهدف انفجار هائل خط أنبوب الغاز المسال في منطقة النشيمة في محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن.
وأوضحت مصادر إلى أن مجهولين يعتقد أنهم من الجماعات الدينية المتشددة قاموا بتفجير الأنبوب الذي يمر بالقرب من مديرية ميْفعة بمحافظة شبوة.
ووفق المصادر، فهذه أول مرة يتم فيها تفجير أنبوب الغاز الذي توقف تصديره منذ 2015.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في 21 سبتمبر 2014، وسيطرتها على العاصمة صنعاء وبدء تمددها في المحافظات اليمنية، دخلت معظم المناطق في حالة من الفوضى الأمنية.
واستغلت جماعات متشددة وخارجة عن القانون حالة الفوضى الأمنية لتنفيذ عمليات تخريبية وارتكاب جرائم متعددة في مختلف المحافظات.
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