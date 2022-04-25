بايدن مهنئا ماكرون: سنتعاون معا من أجل الدفاع عن الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن على "تويتر": "أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما فى ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ". ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر يوم الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

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