شنغهاى تسجل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت شنغهاي، المركز المالى والتجارى فى الصين، 16983 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 19657 فى اليوم السابق. وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالى عدد الحالات الجديدة التى ظهرت عليها أعراض بلغ 2472 ارتفاعا من 1401 فى اليوم السابق. وتكافح شنغهاى حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 فى الصين.

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