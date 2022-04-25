شنغهاي تسجل 51 وفاة جديدة بكورونا

قالت الحكومة المحلية في شنغهاي إن 51 مصابا بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في 24 أبريل، ارتفاعا من 39 في اليوم السابق.
وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 16983 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 19657 في اليوم السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 2472 ارتفاعا من 1401 في اليوم السابق.
وتكافح شنغهاي حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين.
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