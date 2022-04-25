حريق هائل في منشأة تخزين نفط في مدينة بريانسك الروسية

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

وأوردت أنباء أن انفجارات ضخمة سمعت في موقع الحادثة، كما تعرضت أجزاء من خط أنابيب النفط دروغبا للحريق، حيث يعتبر أطول خط أنابيب نفط في العالم والذي يصل إلى ألمانيا. تقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو. والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

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