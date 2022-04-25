أمريكا: نتطلع لتعاون وثيق مع ماكرون بعد إعادة انتخابه

جدة - نرمين السيد - وكتب بلينكن على "تويتر": "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة". ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

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