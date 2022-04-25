شرطة باريس تطلق النار على سيارة وتقتل اثنين من ركابها

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث فى ساعة متأخرة من يوم الأحد فى منطقة بونت نوف بالعاصمة الفرنسية، حيث أسفر إطلاق النار على السيارة التى كانت تقل ثلاثة أشخاص عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح فى يده.

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