السعودية تغرم عددا من شركات العمرة لتقصيرها فى خدمة المعتمرين

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الحج والعمرة عقوبات بحق عشر شركات عمرة بمبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال سعودى على كل شركة، وذلك لتقصيرهم وإخلالهم بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، تمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.





وأكدت "الوزارة" أنها لن تسمح أو تتهاون فى أى تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية فى حماية حقوقهم مع مزودى الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار فى أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين، سعياً منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم. ودعت جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين فى أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات، أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.

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