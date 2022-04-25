إسرائيل تقصف بالمدفعية جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخ

قال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد قالت إن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.

يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس مما أثار غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبنانية عام 2006.

ودأبت فصائل فلسطينية صغيرة في الجنوب اللبناني على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.