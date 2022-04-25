ميثاق العمل الوطني لحظة فارقة صوت عليه البحرينيين بنسبة 98.4%

إن الميثاق الوطني وثيقة تتضمن العديد من البنود الإصلاحية السياسية والاقتصادية وتعكس رؤية وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبلغت نسبة التصويت عليها 98.4، حيث أيد الشعب البحريني التحديثات والتطوير فكانت لحظة فارقة في تاريخ البحرين أدخلتها بنجاح في العصر الحديث.

متى الميثاق في البحرين

إن الميثاق الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث البنية السياسية للدولة

بما في ذلك الأنظمة والمؤسسات بما يلبي تطلعات التقدم

لشعب البحرين نحو مزيد من التقدم الحضاري والنهوض بالديمقراطية، تم طرح الميثاق على شعب البحرين من خلال استفتاء في 14 فبراير 2001 مما أظهر موافقة اغلب البحرينيين بنسبة 98.4% وقد وصفته الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأنه “فتحا جديدا في تاريخ البحرين” خاصة وأن الأساسيات التي صاغها ميثاق العمل الوطني تضمنت الكثير من اجزاءه مبادئ متعلقة بالسياسية والاقتصاد مما يدل على النهج المنفتح للبحرين الجديدة ويكمل تحديث الدولة.

ماهو اسم الوثيقة التي جرى التصويت عليها وبلغت نسبة التصويت 98.4

مبادرة الوثيقة وهي ميثاق العمل الوطنية التي جاءت من الملك حمد كانت في23 نوفمبر حيث أمر بتشكيل لجنة وطنية مكلف بصياغة الدستور ضمت 64 شخصية وطنية من مختلف شرائح المجتمع.

أنتدب للجنة الوطنية العليا بلورة صياغة مسودة للميثاق الوطني الذي يريده الملك ضمن عمل أستمر أكثر من شهر، وقدموا الى الملك حمد مسودة العمل الوطني بعد الانتهاء منه في الرفاع يوم السبت 7 رمضان 1421هـ. 23 كانون الأول/ديسمبر 2000

جرى المصادقة على المسودة الخاصة بميثاق العمل الوطني من الملك آنذاك وعلى إثره تم طرح استفتاء شعبي وافق عليه البحرينيين بشكل ساحق في 14 فبراير 2001 بنسبة تم الإعلان عنها قد بلغت 98.4%

قال الملك حمد بن عيسى الذي خلف والده الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 1999، عن الميثاق، سنؤيده كأساس لمسارنا الوطني الذي سنسترشد به في معالجة العمل الوطني واستكمالاً لتحديث مؤسسات الدولة وسلطتها الدستورية، والتي تنفذ في كل مرحلة الأجزاء التي تعتبر متماشية مع تطلعت المواطنين.