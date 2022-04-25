ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - فى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و813 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 10 ملايين و563 ألفا و502 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 43 ألفا و13 وفاة.

فى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 205 إصابات جديدة 3 وحالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و684 ألفا و500 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و182 وفاة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 494 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و888 ألفا و318 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و427 وفاة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 932 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و959 ألفا و972 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و84 وفاة.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 382 إصابة جديدة و33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و44 ألفا و150 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و100 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 560 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و117 ألفا و735 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و782 وفاة.

وفى بروناى دار السلام، سجلت السلطات الصحية 105 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 141 ألفا و119 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 218 وفاة.

وفى مالطا، سجلت السلطات الصحية 196 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 90 ألفا و595 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 688 وفاة.

وفى هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 429 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و201 ألف و860 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و249 وفاة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 379 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 977 ألفا و813 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و926 وفاة.

وفى سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 489 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و4 آلاف و466 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و578 وفاة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 20 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 792 ألفا و496 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و707 حالات وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 24 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و952 ألفا و556 إصابة وتستقر حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و127 وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 510 إصابات جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين وألف و654 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و956 وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 56 ألفا و263 إصابة جديدة و79 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 16 مليونا و136 ألفا و57 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و688 وفاة.

وفى تشيلى، سجلت وزارة الصحة 2030 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و546 ألفا و493 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 57 ألفا و375 وفاة.

وفى كوبا، سجلت وزارة الصحة 245 إصابة جديدة وحالتين وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و101 ألفا و731 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8525 وفاة.

وفى اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4 آلاف و175 حالات إصابة و28 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و277 ألفا و577 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و867 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1956 حالة وفاة، و185 ألفا و625 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضى، ما يرفع عدد من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 173 ألفا و352 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و933 ألفا و206 حالات إصابة.

وسجلت باكستان 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1،527،856 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 30،369 حالة وفاة.

وأبلغت سلطات الصحة فى جنوب أفريقيا عن 5 وفاة و3222 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و303 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و762 ألفا و911 إصابات.

وأعلنت سلطات الصحة فى البرتغال تسجيل 139 حالة وفاة، و60 ألفا و83 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضى.

وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية تسجيل 40 حالة وفاة، و58 ألفا و954 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات المسجلة فى فرنسا إلى 145ألفا و60 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 28 مليونا و303آلاف و931 إصابة.

وفى كندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 4098 حالة إصابة جديدة بكوفيد فى أخر 24 ساعة، و6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 3 ملايين و699 آلفا و683 حالة، والوفيات إلى 38 ألفا و783 حالة.

وفى ألبانيا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بكوفيد فى أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 274 آلفا و828 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 3496 لعدم تسجيل وفيات جديدة.