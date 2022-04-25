وزير خارجية أمريكا يصل أوكرانيا
أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، وصول وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكين إلى العاصمة كييف، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تكون هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل شهرين حيث زار بلينكين الأراضي الأوكرانية في مارس للقاء وزير خارجية البلاد خلال زيارة لبولندا.
وكان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي، بلينكين، في وقت سابق، إلا أن الأوكرانيين والروس كانوا يحتفلون بعيد الفصح الأرثوذكسي.
وكان زيلينسكي أعلن الزيارة المقررة، اليوم، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي بمحطة مترو أنفاق كييف.
وقال زيلينسكي، إنه يبحث مع الأمريكيين تحقيق نتائج، سواء في مجال الأسلحة أو في الضمانات الأمنية.
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