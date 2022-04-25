10 قتلى جراء هجوم على وحدة عسكرية فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمنى قوله إن مجموعات إرهابية مسلحة استهدفت فجر اليوم وحدة غاسكيندى العسكرية فى منطقة سوم، ما خلف عشرة قتلى منهم خمسة جنود، موضحا أن باقى الضحايا مدنيون.

من جانبه أكد مصدر محلى للوكالة مقتل أربعة مدنيين جراء الاعتداء.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من العسكريين وألحق أضرارا مادية ملموسة.

وتنفذ جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمى داعش والقاعدة من حين إلى آخر فى شمالى وشرقى بوركينا فاسو هجمات تجاوزت حصيلتها الإجمالية منذ عام 2015 عتبة ألفى شخص، كما اضطر نحو مليونين آخرين إلى مغادرة ديارهم.

ويأتى الهجوم الجديد بعد حادث قتل فيه 12 جنديا وأربعة مدنيين فى بوركينا فاسو فى الثامن من أبريل.

وكان جيش بوركينا فاسو قد استخدم غضب المواطنين إزاء طريقة تعامل الحكومة مع الجماعات المتطرفة لشرعنة الانقلاب الذى أطاح خلاله العسكريون فى يناير الماضى الرئيس روش مارك كريستيان كابورى.

وتعهد الزعيم الجديد بول هنرى سانوجو داميبا بإعطاء الأولوية لضبط الوضع الأمنى، لكن هذا الوضع لا يزال هشا، حيث راح أكثر من 100 شخص ضحية سلسلة هجمات شهدتها الدولة الإفريقية خلال الأسابيع القليلة الماضية.