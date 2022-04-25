رئيسة المفوضية الأوروبية: اتطلع إلى استمرار التعاون مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد - إنها تتطلع إلى استمرار التعاون الممتاز مع فرنسا، مشددة على أنها ستعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام.

وفاز إيمانويل ماكرون فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.